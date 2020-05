Il Riesame conferma il sequestro della 'Dermofarma' E' l'azienda al centro di uno scontro tra ex ed attuale amministratore

Confermato dal Riesame, che ha respinto il ricorso dell'avvocato Angelo Leone, il sequestro del capannone, delle attrezzature, dei documenti e dei supporti informatici operato dai carabinieri, su ordine del sostituto procuratore Assunta Tillo, ai danni della 'Dermofarma', l'azienda di produzione e distribuzione di cosmetici e parafarmaceutici, attualmente ferma, nel cui capannone a San Salvatore Telesino era scoppiato un incendio lo scorso 26 aprile.

Il provvedimento era scattato in una indagine contro ignoti avviata dopo le denunce dell'ex amministratore, l'avvocato Nino Del Piero, rappresentato dall'avvocato Claudio Fusco. Come è noto, tra lo stesso Del Piero ed il nuovo amministratore, Vittorio Vallone, è in corso uno scontro rimbalzato all'attenzione dell'opinione pubblica a colpi di interventi e repliche.