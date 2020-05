Paga la spesa con soldi falsi, denunciata dalla Polizia Nel mirino degli agenti della Volante una 50enne di Benevento fermata al Rione Ferrovia

Due commercianti si erano accorti che quella 50 euro presentata alla cassa delle loro attività commerciali era falsa. Soldi contraffatti con i quali una 50enne di Benevento ha tentato per due volte di saldare gli acquisti effettuati in due dei tre negozi finiti nel mirino nella zona del Rione Ferrovia.

Pagamento che, invece, in un terzo caso è andato a buon fine, come hanno accertato poi gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto dopo la denuncia dei primi due negozianti. E' accaduto ieri pomeriggio a Benevento. Dopo le segnalazioni, i poliziotti sono riusciti a fermare la donna che è stata poi condotta in questura e denunciata per spendita di banconote false. Soldi contraffatti poi recuperati dagli agenti che hanno ora avviato le indagini.