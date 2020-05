Anziano derubato del bancomat, 20enne non più agli arresti Obbligo di firma per Marco Senneca, di Telese, ai domiciliari dal 10 gennaio

Ha revocato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto dal 10 gennaio ed ha disposto per lui l'obbligo di firma. E' la misura decisa dal gip Loredana Camerlengo per Marco Senneca (avvocato Salvatore Verrillo), 20 anni, una delle tre persone coinvolte nell'indagine dei carabinieri sul furto del bancomat, con relativo pin, dall'auto di un anziano di Amorosi e sul successivo utilizzo della card per acquisti e prelievi di denaro.