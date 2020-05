Falcone, avvocati: "Vicini a Istituzioni a difesa di legalità" Consiglio Ordine: non messi nelle condizioni di partecipare alla manifestazione

Il tratto polemico, per quanto contenuto, è fin troppo evidente. Non essendo stato "posto nelle condizioni di partecipare alla odierna manifestazione, in rappresentanza dell’Avvocatura del circondario", il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, presieduto da Stefania Pavone, ha affidato ad un comunicato "la vicinanza alle Istituzioni nella difesa dello Stato e della Democrazia nella lotta ad ogni forma di illegalità".

"Sono passati 28 anni dal 23 maggio 1992 - si legge -quando, a Capaci, il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro furono trucidati dalla mafia in un attentato che avrebbe segnato la storia del Paese. Il COA di Benevento ne ricorda l’alto senso dello Stato ed il sacrificio compiuto in nome della lotta alla mafia e alla illegalità. Al contempo, esprime la propria incondizionata solidarietà a coloro che ne hanno raccolto il testimone e ne seguono, strenuamente, l’esempio".