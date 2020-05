Cade dalla moto e ‘vola’ in un terreno, ferito centauro Momenti di paura questo pomeriggio lungo la provinciale che da Pietrelcina conduce a Pesco Sannita

Momenti di paura questo pomeriggio per un centauro rimasto ferito a causa di un incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Violento l'impatto della moto che ha sbalzato il malcapitato in un terreno adiacente la strada. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che da Pietrelcina conduce a pesco Sannita. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari del 118 della Croce Rossa con l'unità di rianimazione, i carabinieri delle Stazioni di Pesco Sannita e Pietrelcina per i rilievi. Il malcapitato è stato trasferito all'ospedale Rumo in codice rosso a causa delle ferite riportate.