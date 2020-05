In possesso di timbro e carta intestata di medico: denunciato Controlli e sequestri dei carabinieri in Valle Caudina. Numerosi segnalati e denunciati per droga

Quattro persone denunciate, 8 segnalate per uso personale di droga, due persone proposte per il foglio di via obbligatorio e un sequestro di droga. Sono questi i numeri dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio nelle ultime ore. In particolare i militari del Nucleo operativo e radiomobile della città caudina hanno denunciato un 51enne perchè trovato in possesso di 5 grammi di cocaina; un rumeno per possesso illegale di due proiettili calibro 9; i carabinieri di Sant'agata hanno invece denunciato un 50enne della provincia di Avellino indagato per ricettazione di un timbro di un medico e modelli in bianco intestati allo stesso medico chirurgo. Ed ancora, i carabinieri di Ceppaloni hanno denunciato un 21enne di Benevento che durante un controllo ha dichiarato false generalità.

I militari hanno poi segnalato alla Prefettura una serie di persone di Montesarchio e Ceppaloni perchè trovati in possesso di piccole quantità di droga per uso personale. Infine a Montesarchio sono stati sequestrati 4 grammi di cocaina trovati probabilmente gettati in strada da qualcuno che aveva notato i controlli in atto.