Cocaina sotto la cuffia del cambio, i fidanzati non rispondono De Florio ed Orlacchio sono rimasti in silenzio dinanzi al gip Di Carlo

Sono rimasti in silenzio, scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere al gip Maria Di Carlo, Gianluca De Florio (avvocato Antonio Leone), un 33enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, e la fidanzata, Angela Orlacchio (avvocato Gerardo Giorgione), sua coetanea, da venerdì sera ai domiciliari per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'avevano contestata ad entrambi i carabinieri del Nucleo radiomobile e operativo della Compagnia, che li avevano fermati a Sferracavallo, scoprendo, nascosto nella cuffia della leva del cambio della Nissan Juke a bordo della quale viaggiavano, un involucro con 120 grammi di cocaina.