Sorpreso fuori Benevento, dinanzi ad un locale: arrestato In carcere Paolo Nizza, 29 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in città

Lo hanno sorpreso al di fuori del terriotorio di Benevento, dove invece si sarebbe dovuto trovare. Ecco perchè è stato arrestato Paolo Nizza, un 29enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

Sottoposto alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel capoluogo sannita, il giovane, già denunciato per la violazione della misura, è stato fermato lungo la statale Appia, in territorio di Apollosa, dinanzi ad un locale, dagli agenti della Volante, diretti dal vicequestore Flavio Tranquillo.

Condotto in Questura, il 29enne è stato dichiarato in arresto e, su ordine della Procura, trasferito in carcere, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. Ha nominato come difensore l'avvocato Luca Russo.