Incendio abitazione a Sant'Agata, "Cause ancora da accertare" A scatenare il rogo potrebbe essere stato un problema elettrico che ora dovrà essere individuato

Sono ancora in corso gli accertamenti tecnici sulle cause che ieri mattina alla località Presta di sant'Agata de' Goti hanno scatenato un incendio all'interno di un appartamento (LEGGI QUI).

Resta infatti da accertare con certezza cosa abbia provocato un eventuale problema alla linea elettrica. L'avvocato Marco Ascione, legale della famiglia che vive nell'abitazione interessata dall'incendio, in una nota spiega: “Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora in fase di accertamento e, non si esclude che l'incendio sia stato causato da un sovraccarico di tensione o guasto proveniente dalla cabina centrale di distribuzione dell'energia elettrica, con conseguente responsabilità di terzi”.

Insomma, la famiglia vuole accertare tutte le ipotesi che hanno provocato il danneggiamento della loro abitazione.