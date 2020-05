Mette in vendita costosa bicicletta: era rubata, denunciato Il proprietario ha visualizzato l'annuncio on line ed ha allertato i carabinieri di San Leucio

Un 22enne della provincia di Napoli è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio per ricettazione. Il giovane, secondo l'accusa, aveva messo in vendita on line una costosa bicicletta rubata a San Leucio del Sannio nel 2017. A riconoscere il velocipede era stato qualche giorno fa proprio il proprietario sfogliando un noto sito di compravendite on line. Avviate le indagini, i militari di San Leucio e i colleghi della Stazione di Striano, in provincia di Napoli, hanno identificato il 22enne e sequestrato la bicicletta che ora sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti al fine di riconsegnarla al proprietario.