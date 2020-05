Rapina in banca, dipendente ferito con taglierino: condannato Nel marzo 2019 il colpo alla Bcc di Flumeri ad Ariano, poi un altro nelle Marche

Cinque anni e 1000 euro di multa. E' la condanna stabilita con rito abbreviato, dal giudice Vincenzo Landolfi, per Gianluca Di Domenico (avvocato Mario Tomasiello), un 26enne di Melito, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti specifici, accusato di due rapine: una ad Ariano Irpino, l'altra a Pagliare del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Ed è a quest'ultimo Tribunale che il giudice ha invece deciso di trasmettere gli atti, per competenza, così come chiesto dall'avvocato Luigi Poziello, relativi alla posizione di Giuseppe Palma, 38 anni, di Giugliano, chiamato in causa per il secondo colpo in terra marchigiana.

La prima rapina risale al 29 marzo del 2019, quando nel mirino era finita la filiale arianese della Bcc di Flumeri, teatro dell'irruzione di un uomo che, armato di taglierino, aveva minacciato e afferrato per i capelli una dipendente, impadronendosi di 12 mila euro. Poi, prima di fuggire all'esterno, dove c'era ad attenderlo una persona non identificata, aveva ferito alla tempia un impiegato.

L'altro raid è del 10 maggio, ne aveva fatto le spese, a Pagliare del Tronto, la filiale della Popolare di Bari. Anche in questo caso gli addetti erano stati terrorizzati con un taglierino e chiusi in bagno, circa 10mila euro il bottino per gli autori: quattro, sostengono gli inquirenti, tra loro Di Domenico e Palma.