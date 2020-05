Ladri di pneumatici in azione a Benevento Nel mirino due smart lasciate in sosta in via Sala, al Rione Mellusi. Indaga la Polizia

Brutta sorpresa questa mattina Benevento per un noto commerciante della città che si è trovato a fare i conti con il furto di otto pneumatici portati via da due Smart lasciate in sosta in via Flora, al quartiere Mellusi.

I ladri hanno prima posizionato, attraverso un cric, poi abbandonato sotto una delle auto, i veicoli su degli pneumatici vecchi. Una volta sollevate le due Smart car, gli autori del furto ed anche del danneggiamento hanno smontato e portato via gli otto pneumatico con i relativi cerchi in lega specifici per quel tipo di auto. In mattinata l'amara sorpresa. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura per la costatazione del furto. Si spera ora che gli agenti rilevino elementi utili a rintracciare i ladri.