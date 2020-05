Non sapevo di essere finito al di fuori di Benevento La versione di Paolo Nizza, 29 anni, fermato dalla Volante. Scarcerato, è ai domiciliari

Non sapeva di essere finito al di fuori del territorio di Benevento. Ha cercato di giustificarsi così Paolo Nizza (avvocato Luca Russo), il 29enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Volante, e finito in carcere, per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel capoluogo sannita.

Come si ricorderà, il giovane era stato fermato dalla Volante lungo l'Appia, ad Apollosa, dinanzi ad un locale, mentre era in un'auto di proprietà della persona di cui era in compagnia. Al termine dell'udienza di convalida di questa mattina, il gip Vincenzo Landolfi ha applicato nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.