Ma come, non sai che tizio sta con caio per fottere sempronio? Caso S. Agata, dopo tanta serietà un pizzico di ironia

E chi avrebbe mai potuto sospettarlo. Rido. Da quarantotto ore non si parla d'altro, ovviamente tra loro, i cosiddetti addetti ai lavori, che del caso di Sant'Agata dei Goti, della sfiducia al sindaco Piccoli decretata dal Pd al quale lei non è iscritta, hanno precisato i democratici.

Titoli tonitruanti, 'analisi' raffinatissime ed ispiratissime, passate nel setaccio dell'eterodirezione, commenti e post nei quali è nettamente distinguibile il puzzo di quel moralismo che inevitabilmente affiora: unico argomento quando non hai argomenti. Non c'è da meravigliarsi leggendo questi scritti che hanno una peculiarità: sono fungibili, un insieme di parole d'ordine e luoghi comuni adattabili ad ogni situazione, basta soltanto cambiare nomi e cognomi dei protagonisti, e del partito o dei partiti innalzati sul banco degli imputati.

Spettacolino visto mille e mille volte, sempre uguale a se stesso, un tentativo maldestro e malriuscito di scimmiottare i retroscenisti nazionali, facendo intendere di saperne una in più del diavolo e, soprattutto, di avere, ovviamente, già previsto ciò che sarebbe accaduto.

E allora spunta il repertorio classico della dietrologia, l'ultimo fesso ti propina incontri notturni e strategie che fanno venire i brividi. Tizio ha fatto così perchè caio vuole allearsi con lui e fottere sempronio, perchè non sai che De Luca ci ha messo lo zampino, e Mastella, Mastella te lo sei scordato?

Mette di buonumore scorrere quelle righe che regalano momenti esilaranti. Peccato che non contengano anche, in più di un caso, l'ammissione di un desiderio di rivalsa e di vendetta covato per anni. Io sono il primo: ce l'ho con loro per un contributo o un incarico non ricevuto, per una raccomandazione non andata a buon fine, per il no all'agognato strapuntino, magari in qualche partecipata. Insomma, piccole beghe umane come quelle che vengono rimproverate agli altri, i 'cattivi'. Ma questo non conta, vero?