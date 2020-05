Petardo nel distributore di sigarette, danni ad un tabacchi L'episodio la scorsa notte al rione Libertà: indaga la Squadra mobile. Forse un tentativo di furto

Saranno le immagini di alcune telecamere installate nella zona a fugare ogni dubbio su quello che allo stato sembra essere, ma nessuna ipotesi viene ovviamente tralasciata, un tentativo di furto messo a segno la scorsa notte in via Massimo D'Azeglio, al Rione Libertà di Benevento.

I malviventi hanno posizionato e fatto esplodere un petardo, sembra non di fattura artigianale, dinanzi all'ingresso di una rivendita di tabacchi. Secondo una prima ipotesi i balordi avrebbero cercato così di aprire il distributore di sigarette per rubare pacchetti di 'bionde' e soldi. Non ci sono riusciti per fortuna. La deflagrazione ha infatti danneggiato solo parte della macchinetta e dell'ingresso dell'attività commerciale. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Squadra mobile che hanno avviato le indagini. Ora la vaglio della Mobile ci sono le immagini registrate da alcuni impianti di sorveglianza e gli esiti dei rilievi della Scientifica.