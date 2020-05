Indagato per stalking, lascia il carcere e va ai domiciliari La decisione del Gip per un 49enne di S. Angelo a Cupolo

Dal carcere ai domiciliari. E' quanto deciso dal gip Loredana Camerlengo per Massimo Ricciardi, un 49enne di Sant'Angelo a Cupolo, difeso dall'avvocato Luca Russo, che nell'agosto dello scorso anno era stato arrestato per stalking ai danni dell'ex compagna. Gli erano stati applicati gli arresti in casa, che aveva poi violato, finendo in carcere.