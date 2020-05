Sequestro depuratori, il 5 giugno le udienze di Riesame Il Tribunale vaglierà i ricorsi presentati dalla Gesesa ed altre società

Saranno vagliati il prossimo 5 giugno i primi ricorsi presentati al Riesame contro i sequestri operati lo scorso 16 maggio, su ordine del gip Loredana Camerlengo, nell'inchiesta, diretta dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal sostituto Assunta Tillo, sull'inquinamento dei fiumi.

Nel mirino degli inquirenti, come si ricorderà, non solo dodici impianti di depurazione tra Benevento – Ponte delle Tavole, Capodimonte e Pontecorvo – Telese Terme (2), Frasso Telesino, Melizzano, Forchia, Castelpoto, Morcone, Ponte e Sant'Agata dei Goti – ma anche pc e documenti di alcuni dei trentatre indagati. Si tratta di sindaci (o ex primi cittadini), dirigenti e tecnici comunali, amministratori, dirigenti e dipendenti della Gesesa, titolari e operai di società, titolari e addetti di laboratori di analisi, tecnici Arpac.

Inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, gestione illecita di rifiuti, scarichi di acque reflue senza autorizzazione, abuso d’ufficio e falsità ideologico: queste le ipotesi di reato contestate a vario titolo in un'attività investigativa condotta dai carabinieri del Noe e supportata da intercettazioni telefoniche e da una consulenza tecnica affidata dalla Procura al dottore Auriemma. Attenzione puntata sulla gestione operativa degli impianti, sugli esami effettuati sui campioni delle acque di scarico, ritenuti solo “documentalmente conformi” ai parametri di legge”. Una situazione che avrebbe provocato il peggioramento dello stato di salute dei corsi d'acqua.

Il 5 giugno l'udienza dinanzi al Tribunale, nella quale saranno impegnati gli avvocati Andrea De Sanctis, Angelo Leone, Grazia Luongo, Bruno Botti.