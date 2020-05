San Lorenzo Maggiore, 56enne trovato morto in casa Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri

Dramma questa mattina a San Lorenzo Maggiore per la morte di un 56enne trovato senza vita nella sua abitazione in via Neve. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri allertati da alcuni conoscenti dell'uomo che da alcuni giorni non avevano sue notizie. Quando i militari sono entrati nell'abitazione hanno ritrovato il 56enne senza vita. Inutili i soccorsi. Sono ora in corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato la morte dell'uomo.

IN AGGIORNAMENTO