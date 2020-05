Indagato per cinque rapine, giovane lascia il carcere Arresti domiciliari per Alessandro De Maria, 19 anni, di Cervinara, domiciliato a Ceppaloni

Arresti domiciliari. Li ha disposti il gip Gelsomina Palmieri per Alessandro De Maria (avvocato Antonio Leone), 19 anni, di Cervinara, domiciliato a Ceppaloni,una delle due persone finite in carcere a metà febbraio perchè ritenute responsabili, al pari di un minore già fermato in precedenza, di cinque rapine commesse tra dicembre 2018 e gennaio 2019.

Colpi al centro di un'indagine dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, dei quali avevano fatto le spese in tre occasioni due distributori di carburante di Apollosa e Montesarchio, una coppia di Ceppaloni e una sala di scommesse a San Leucio del Sannio.