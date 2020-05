Scoppia pneumatico: camion contro guardrail e s'incendia FOTO - Pontelandolfo. Momenti di paura questo pomeriggio lungo la Statale Benevento - Campobasso

Potrebbe essere stato lo 'scoppio' di uno degli pneumatici ad aver provocato lo sbandamento di un autotreno che ha poi colpito il guardrail e si è subito dopo incendiato.

È accaduto questo pomeriggio lungo la Statale 87 che da Campobasso Conduce a Benevento, nei pressi dello svincolo per Pontelandolfo. È qui che l'autista del mezzo pesante – trasportava un lungo container – si è trovato a fronteggiare una manovra di emergenza. Secondo una prima ricostruzione, dopo la foratura improvvisa di una delle gomme, il mezzo è finito contro un muretto e contro il guardrail. Subito dopo le fiamme che in pochi istanti hanno avvolto la cabina di guida. Per fortuna l'autista è riuscito a scendere in tempo dal mezzo pesante a ad allontanarsi anche per segnalare il pericolo agli automobilisti in transito.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco e i carabinieri. i pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.