Gara di velocità con le auto, denunciati quattro giovani Le indagini dopo un incidente accaduto a Dugenta il 2 febbraio

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio perchè ritenute responsabili di aver organizzato e partecipato ad una competizione in velocità non autorizzata con veicoli a motore. Le indagini, partite dopo un incidente stradale accaduto a Dugenta lo scorso 2 febbraio, avrebbero consentito di accertare che quattro giovani tra i 20 e 28 anni, residenti in comuni confinanti, avevano messo su nel centro abitato una gara in velocità non autorizzata con le loro auto.

Uno di loro aveva perso il controllo del veicolo ed aveva tamponato una vettura in sosta: un impatto nel corso del quale aveva riportato ferite giudicate guaribili in sei giorni dai medici dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti.

Sono in corso ulteriori verifiche finalizzate all’adozione anche di provvedimenti di natura amministrativa.