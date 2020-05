Precipita dal terzo piano, muore 60enne Non ce l'ha fatta l'uomo caduto questa mattina a Benevento

Non ce l'ha fatta il 60enne di Benevento che questa mattina è precipitato dal balcone della sua abitazione in via Iandoli.

L'uomo è deceduto all'ospedale San Pio dove era stato trasferito dai soccorritori. Troppo gravi le ferite riportate nel tragico incidente domestico.

Il 60enne è caduto dal terzo piano del palazzo in cui viveva mentre, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sembra stesse sistemando una tenda.

Ipotesi ora al vaglio degli agenti della volante che stanno conducendo le indagini.

