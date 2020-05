Cede eroina, altra droga nella cassetta della posta: arrestato Un 45enne della città fermato dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio

Lo hanno bloccato dopo averlo visto cedere eroina a due acquirenti, in cambio di 20 euro, nei pressi di un parco in via Meomartini, a Benevento. E' per questo che i carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio hanno arrestato un 45enne della città, peraltro dopo aver rinvenuto nella cassetta della posta della sua abitazione tre involucri con altri 5 grammi della stessa 'roba'. Su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari.