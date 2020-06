Violenza in Valle Caudina, 22enne può muoversi da Arpaia La decisione del Gip per Francesco Massaro, 22 anni: revocato obbligo di dimora

Niente più obbligo di dimora ad Arpaia per Francesco Massaro (avvocato Stefano Melisi), 22 anni, una delle due persone arrestate nel giugno 2018 in un'indagine dei carabinieri su alcuni episodi registrati in Valle Caudina. La decisione è stata adottata dal giudice Loredana Camerlengo, che all'epoca aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare con le ipotesi di reato, a vario titolo, di violenza privata, minaccia aggravata, lesioni personali, porto illegale di arma da fuoco, danneggiamento ed estorsione e furto aggravato in concorso.

Secondo gli inquirenti, alcuni giovani di Airola sarebbero stati stati costretti a bloccare la loro autovettura, poi sarebbero stati minacciati con un coltello puntato alla gola. Uno di loro sarebbe stato colpito con schiaffi e pugni, infine sarebbe stato esploso un colpo di pistola all’interno dell’autovettura.

Nel mirino anhe ciò che sarebbe accaduto in due bar di Montesarchio e San Martino Valle Caudina, con alcuni clienti schiaffeggiati per indurli ad offrire da bere. I due locali erano anche stati danneggiati, dagli stessi erano state portate via bottiglie di alcolici.