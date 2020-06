Carabina ad aria compressa in auto, denunciati Controlli dei carabinieri di Cerreto Sannita. L'arma del tipo superiore a 7,5 Joule

Controlli e denunce dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita su tutto il territorio di competenza con l'impiego di 22 pattuglie e che hanno perlustrato i territori da Melizzano a Morcone, anche per verificare l'eventuale presenza di persone sospette dopo l'allarme furti che ha interessato alcuni centri della Valle Telesina.

Sono stati controllati 214 persone e 140 autoveicoli, tra cui 18 pregiudicati. Numerose sono state le contestazioni al codice della strada con conseguenti fermi e sequestri, principalmente per mancata copertura assicurativa. Sono state elevate sanzioni anche per mancato uso delle cinture di sicurezza ed uso del telefono cellulare alla guida, una delle cause principali degli incidenti stradali.

A Pontelandolfo, invece, due giovani sono stati denunciati per porto abusivo di armi. Durante il controllo i militari hanno infatti rinvenuto nel bagagliaio dell'auto una carabina ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 joule, avvolta in una coperta e due scatole di piombini. Ed ancora, un 32enne e una 31enne sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio perchè non hanno saputo giustificare la loro presenza a Melizzano. Infine, segnalato alla prefettura un 50enne napoletano trovato in possesso di 1,6 grammi di cocaina.