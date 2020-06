Dramma a Montesarchio, 48enne trovato impiccato in casa Inutili purtroppo i soccorsi per l'uomo trovato morto da un familiare

Dramma nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Montesarchio per la morte di un 48enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi in uno sgabuzzino all'interno della sua abitazione.

A fare la tragica scoperta è stato un familiare dell'uomo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'unità mobile di Rianimazione della Croce Rossa 118 e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio. Tutto inutile, purtroppo, al loro arrivo per il 48enne non c'era già più nulla da fare. I carabinieri hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica di quello che allo stato sembra essere un suicidio.