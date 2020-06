Aggredisce senegalese per la questua, denunciato nigeriano In ospedale un 55enne colpito a calci e pugni. Giovane fermato dalla Polizia

Lesioni e minacce sono le accuse contestate ad un 27enne nigeriano fermato dagli agenti della Volante nella zona di via Munazio Planco. Secondo la ricostruzione degli agenti della Questura sannita, il giovane lo scorso 3 giugno avrebbe aggredito con calci e pugni un 55enne senegalese che si trovava nel piazzale di un supermercato della zona per la questua. Dopo l'aggressione il nigeriano si era allontanato, mentre per il senegalese si era reso necessario il trasferimento presso l'ospedale Fatebenefratelli dove i medici lo avevano medicato e giudicato guaribile con una prognosi di 15 giorni.

Nelle ultime ore, anche in seguito ad una segnalazione, il 27enne è stato bloccato nella stessa zona di via Planco e trasferito in Questura. L'extracomunitario è stato riconosciuto dalla vittima dell'aggressione e per questo denunciato.