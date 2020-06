Abbandono rifiuti zona Asi, neanche blocchi fermano inciviltà San Giorgio del Sannio, multata una persona che aveva lasciato buste immondizia

Neanche i blocchi installati il giorno prima hanno fermato la pratica incivile dell'abbandono di rifiuti. Alcuni sacchi contenenti immondizia scoperti dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio, lungo le strade a servizio della zona Asi. – località San Giovanni a Morcopio del Comune di San Giorgio del Sannio- già teatro in passato di episodi analoghi. Un malcostume contro il quale il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento aveva posizionato, il 4 giugno, alcuni blocchi. Niente da fare, il giorno dopo la scena si è ripetuta, con il gesto di una persona di San Giorgio del Sannio individuata rapidamente, alla quale è stata contestata una sanzione amministrativa. Informato il sindaco per l'adozione dell'ordinanza, a carico del trasgressore, per lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.