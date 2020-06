Auto sbanda e si schianta contro guard rail, un ferito - FOTO Incidente stradale tra contrada Borgonero e Motta Valle. 26enne incastrato nell'abitacolo

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la ex statale 88 ora Sp 12 che dalla zona di via Avellino conduce a Motta Valle. Dove, in corrispondenza di contrada Borgonero di Benevento, un 26enne di Benevento ha perso il controllo della sua auto che si è poi schiantata contro un guardrail. Momenti di paura per il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo della Renault Twingo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa, i vigili del fuoco e gli agenti della Volante. Soccorso, il malcapitato è stato trasferito al Rummo.