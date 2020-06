Furto alla Misericordia. Rubano un gruppo elettrogeno Veniva utilizzato per le attività di emergenza e protezione civile

Un furto è avvenuto la notte scorsa presso la nuova sede della Misericordia di Benevento al Rione Ferrovia. E’ stato rubato un gruppo elettrogeno che l’Associazione di Volontariato utilizza per le emergenze e le attività di Protezione Civile. “E’ un danno fatto a tutta la città – afferma il Presidente Angelo Iacoviello – in quanto è un bene che viene messo a disposizione della popolazione per eventuali emergenze che dovessero accadere in cui necessità una fonte immediata di energia elettrica. Un furto che non è stato fatto solo alla Misericordia di Benevento, ma all’intera cittadinanza”. Nel controllo giornaliero in cui viene testata la piena efficienza delle attrezzature, è stata appurata la mancanza del gruppo elettrogeno che è avvenuta durante la notte. “Cercheremo di acquistarne un altro appena avremo le risorse economiche – aggiunge Iacoviello - dal momento che la nostra Associazione di Volontariato sopravvive con le offerte spontanee dei cittadini, augurandoci di poterci dotare di nuovo di tale presidio tecnico in breve tempo”.