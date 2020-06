Danni alla rete, niente acqua in una zona di Benevento Tubazione bucata dai lavori per la fibra ottica

Guasto sulla rete idrica, interruzione per alcune ore in due strade di Benevento: "Comunichiamo, che a causa di lavori per sugli impianti di fibra ottica,l'azienda preposta ha rotto una tubazione.

I nostri tecnici, sono immediatamente accorsi per ripristinare il guasto.

Per tale motivo si potrà verificare l'interruzione del servizio idrico per alcune ore in Via Torretta e Via Raguzzini.

Ci scusiamo per il disservizio non causato dalla nostra attività di gestione".