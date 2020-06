"Fatture per operazioni inesistenti", commerciante a processo L'accusa per una 51enne di Benevento

Avrebbe utilizzato, per evadere le imposte sui redditi ed il valore aggiunto, fatture emesse da sette società per operazioni che la Procura ritiene inesistenti. Ecco perchè il gup Gelsomina Palmieri ha rinviato a giudizio Rachele Giglio (avvocato Antonio Leone), 51 anni, di Benevento, chiamata in causa come titolare di una ditta da una indagine della guardi di finanza sulle dichiarazioni relative ai periodi di imposta dal 2013 al 2016.

Nel mirino degli inquirenti un imponibile di oltre 2 milioni di euro, ma anche decine di fatture che l'imputata avrebbe emesso in favore di tre società, per un imponibile di oltre 1 milione e mezzo di euro, per consentire alle stesse l'evasione. La decsione del giudice è arrivata al termine dell'udienza preliminare: il processo prenderà il via l'11 febbraio del prossimo anno.