Omicidio Schiavone, confermata assoluzione di Goglia Calabrese La sentenza della Corte di assise di appello per delitto dell'avvocato compiuto nel febbraio 2008

Confermata dalla Corte di assise di appello la sentenza con la quale la Corte di assise di Benevento, il 23 settembre del 2013, aveva assolto, per non aver commesso il fatto, Pierluigi Goglia Calabrese (avvocato Angelo Leone), 45 anni, di Vitulano, imprenditore nel settore dell'export-import di carne, accusato dell'omicidio dell’avvocato Maurizio Schiavone, 48 anni, di Benevento, il cui corpo era stato rinvenuto la mattina del 5 febbraio del 2008, crivellato da 16 colpi di pistola calibro 22, in una Citroen C3 ferma a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Castel del Lago.

Pochi minuti fa la sentenza, al termine di una udienza nel corso della quale il Pg aveva proposto la rinnovazione del dibattimento, per riascoltare un ufficiale dei carabinieri, o la condanna a 27 anni dell'imputato, per la cui dichiarazione di responsabilità si era espresso l'avvocato Claudio Fusco, anche per il collega Vincenzo Sguera, entrambi legali della parti civili – moglie e figlio della vittima-. Ovviamente opposte le conclusioni dell'avvocato Leone, che si era espresso per il rigetto dell'appello del Pm e la conferma della sentenza di primo grado.