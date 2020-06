Sono il padrone, fai ciò che dico o finisci su sedia a rotelle Un 42enne caudino condannato per maltrattamenti alla moglie

Un anno e 4 mesi, tanti quanti ne aveva chiesto il pm Patrizia Filomena Rosa. E' la condanna stabilita dal giudice Vincenzo Landolfi al termine del rito abbreviato a carico di un 42enne residente in un centro della Valle Caudina, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Difeso dall'avvocato Mario Cecere, l'uomo è stato riconosciuto responsabile delle condotte che fino al giugno 2018 avrebbe mantenuto nei confronti della moglie, anche dinanzi ai figli minori.

Oltre a colpirla con schiaffi, calci e pugni, l'avrebbe offesa pesantemente in pubblico, e minacciata ripetutamente. “Se non fai quello che dico io, che sono il padrone, ti faccio mettere sulla sedia a rotelle”, le avrebbe urlato in più occasioni.

In questo modo l'avrebbe sottoposta ad un sistema di vita “tormentato e sottomesso” dal quale lei aveva cercato di tirarsi fiori allontanandosi dalla casa coniugale, “salvo poi a farvi ritorno e a troncare i contatti con i suoi stretti familiari”.