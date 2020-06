Casa sfasciata, deve lasciarla e non può avvicinarsi a moglie Scarcerato il 45enne di Benevento arrestato domenica per maltrattamenti

Ha lasciato il carcere, come aveva chiesto l'avvocato Claudio Fusco, ma dovrà allontanarsi dalla casa familiare e non potrà avvicinarsi alla moglie, dalla quale si sta separando, e ai luoghi che frequenta. E' la misura applicata dal gip Gelsomina Palmieri al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, per maltrattamenti, del 45enne di Benevento che i carabinieri avevano fermato domenica.

Come si ricorderà, nel corso di una lite con la coniuge, l'uomo, in preda alla rabbia, aveva sfasciato con una mazzola l'appartamento coniugale nel quartiere Capodimonte.