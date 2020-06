Tenta rapina al Corso, fugge: marito della vittima lo placca Un 56enne di Benevento arrestato dagli agenti della Volante

Ha cercato di rapinare una commerciante, ma è stato costretto a desistere; e, mentre fuggiva, si è imbattuto nel marito della vittima, che lo ha 'placcato', consentendo alla Volante di arrestarlo. In carcere è finito Antonio Del Grosso, 56 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di un episodio accaduto al Corso Garibaldi.

Erano le 19 quando - secondo una prima ricostruzione - l'uomo è entrato in un negozio di abbigliamento ed avrebbe preteso dalla titolare i soldi dell'incasso. La malcapitata prima ha bluffato, sostenendo che con lei c'era il coniuge, poi, quando ha capito che lui non c'aveva creduto, si è messa dinanzi alla cassa:

Ne è nata una colluttazione nel corso della quale la poverina è stata spintonata, riuscendo, però, a contattare telefonicamentte il marito, che nel frattempo stava risalendo l'arteria principale della città. A quel punto, l'autore dell'irruzione ha deciso di allontanarsi a piedi, a mani vuote.

Si è diretto verso piazza Roma, dove ha incrociato il consorte della commerciante. Quando se lo è trovato di fronte, quest'ultimo, grazie alle informazioni ricevute via telefono, non ha esitato a bloccarlo e a farlo cadere a terra. Immediato l'intervento degli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, che hanno condotto Del Grosso in Questura.

Dichiarato in arresto, l'indagato, a carico del quale c'era anche un ordine di carcerazione da Avellino per una pena, sospesa, di 1 anno e 3 mesi, è stato trasferito in carcere, a disposizione del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.