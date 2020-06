Auto sbanda e si ribalta, ferita una donna - FOTO Momenti di paura questa mattina all'altezza della rotonda di via dei Longobardi a Benevento

Ha perso il controllo della sua Fiat Panda che ha sbandato e si è poi ribaltata nell'aiuola che costeggia via dei Longobardi. Momenti di paura questa mattina a Benevento per un incidente stradale registrato poco dopo le 8. secondo una prima ricostruzione, una 55enne ha perso il controllo dell'auto che ha impattato contro un marciapiede e si è poi capovolta su un fianco all'interno dei giardini della rotonda. A far scattare l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 dell'Unità di rianimazione Croce Rossa, i vigili del fuoco, la polizia Municipale e i carabinieri. i pompieri e i soccorritori sanitari hanno estratto la malcapitata dall'abitacolo del veicolo e l'hanno poi trasferita in ambulanza. Necessario il trasferimento all'ospedale Rummo.