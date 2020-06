Rifiuti abbandonati, in cinque beccati dalle telecamere Bonea, intervento dei carabinieri forestali di Montesarchio

Li hanno immortalati le telecamere installate nella zona dai militari della Stazione carabinieri forestale di Montesarchio in alcune zone periferiche di Bonea, teatro dello squallido ed incivile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Cinque i cittadini fissati nelle immagini registrate, per tutti una sanzione di 600 euro, oltre all'obbligo di procedere al recupero ed allo smaltimento dell'immondizia. Rifiuti contenuti in sacchetti – si legge in una nota – che spesso vengono lanciati dalle auto in corsa, finendo ai bordi della strada o nelle scarpate e nei terreni sottostanti, disperdendosi grazie al vento. Tutto questo, oltre al degrado, “genera anche un aggravio di spese a carico del Comune che si trova

costretto ad operare periodiche pulizie straordinarie di rifiuti indifferenziati, che vanno a inficiare anche il risultato in termini percentuali circa la raccolta differenziata di rifiuti riutilizzabili effettuata dalla maggioranza dei cittadini”.Comportamenti, quelli individuati, che si fa fatica a sradicare, purtroppo ancora comuni a tenta realtà della nostra provincia.