Anziano di Forchia trovato senza vita in un terreno Il corpo in un fondo agricolo nel territorio di San Felice a Cancello. Indagano i carabinieri

Lo hanno ritrovato senza vita nella tarda serata di ieri in un terreno nel territorio di San Felice a Cancello. Si tratta di un 78enne di Forchia, in Valle Caudina, di cui si erano perse le tracce da ieri mattina quando si era allontanato dalla sua abitazione. In serata il drammatico epilogo. Resta da capire il perchè l'anziano si trovasse in quel terreno in provincia di Caserta.

Sull'accaduto sono in corsa le indagini dei carabinieri.