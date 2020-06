Tentata rapina al Corso: Ero ubriaco, avevo bevuto tanto vino Udienza di convalida, Antonio Del Grosso, 58 anni, lascia il carcere e vai ai domiciliari

Certo che ha riposto alle domande del gip Gelsomina Palmieri, ma solo per spiegare che non ricordava nulla. Avevo bevuto tanto vino ed ero ubriaco, ha sostenuto Antonio Del Grosso, 58 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato qualche giorno fa dalla Volante perchè accusato di tentata rapina.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, l'indagato è comparso nell'udienza di convalida, celebrata da remoto, dal carcere, che ha poi lasciato perchè il giudice ha disposto per lui i domiciliari.

Come anticipato, e secondo una prima ricostruzione, intorno alle 19 di mercoledì l'uomo era entrato in un negozio di abbigliamento al Corso Garibaldi ed aveva preteso dalla titolare i soldi dell'incasso. La malcapitata aveva provato a fargli credere di essere in compagnia del marito, poi si era messa a protezione della cassa.

Inevitabile la colluttazione: la poverina era stata spintonata, lui se l'era svignata senza immaginare che lei avesse avvertito telefonicamente il coniuge. Quest'ultimo, forte delle informazioni ricevute, aveva incrociato il 58enne all'altezza di piazza Roma e l'aveva placcato, facendolo finire a terra e consentendo l'intervento degli agenti, nel frattempo allertati.