Udienze penali dal 1 luglio, ecco quali cause saranno trattate Le nuove linee guida

Udienze penali, ecco le nuove linee guida che saranno seguite dal 1 al 31 luglio alla luce del miglioramento della situazione sanitaria. Nel documento, firmato dal presidente vicario del Tribunale Ennio Ricci e dal procuratore Aldo Policastro, e adottato dopo una riunione con i vertici delle Sezioni penale e civile, Sergio Pezza e Flavio Cusani (reggente) ed il presidente ed il vice presidente dell'Ordine degli avvocati, Stefania Pavone e Vincenzo Regardi, si dispone che per il settore Gip/Gup, “ferma restando la necessità di chiamare i procedimenti in orari adeguatamente sfalsati in base alla loro complessità, è eliminato il limite massimo di cause per ciascuna udienza”.

Quanto al dibattimento, oltre a quelli già previsti in precedenza, possono essere trattati “i procedimenti rientrati nella fascia del cosiddetto Codice rosso anche se con imputati non attinti da misure restrittive, procedimenti per i quali è fissata anche la discussione, anche se con imputati non attinti da misure restrittive, i procedimenti fissati per la prima udienza, da chiamare nella prima fascia oraria dalle 9, anche se con imputati non attinti da misure restrittive”. L'ordine di chiamata “dei procedimenti fissati per la prima udienza sarà comunicato a cura della cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli avvocati quattro giorni prima, mentre gli altri “dovranno essere chiamati osservando adeguato sfalsamento temporale, con conseguente comunicazione alle parti dell'orario di trattazione”.