Anziano morto, mercoledì autopsia. Dal Gip il 47enne arrestato Incidente Ponte Valentino, lunedì convalida fermo uomo, indagato per omicidio stradale aggravato

Sarà il medico legale Emilio D'Oro ad eseguire mercoledì l'autopsia di Pasqualino Berardo, il 72enne di Paduli che ha perso la vita nell'incidente accaduto giovedì alla contrada Ponte Valentino.

L'incarico gli sarà affidato nella stessa giornata dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, nel corso di una udienza per la quale sono stati avvisati, in modo da consentire loro la nomina di un consulente, R.C, 47 anni, di Pietrelcina, indagato per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza e dalla fuga – è difeso dall'avvocato Fabio Russo-, e le parti offese: gli eredi della vittima e due donne- zia e nipote, entrambe di Paduli, rimaste ferite, rappresentate dagli avvocati Ornella Mazzeo e Domenico Zampelli.

Come si ricorderà, nel tragico impatto erano state coinvolte la Ford Focus condotta dal 47enne e due Fiat Panda: in una viaggiava, da solo, il 72enne, nell'altra le due parenti. R. C. si era allontanato, ma i carabinieri lo avevano rintracciato e condotto al Rummo, dove si trova piantonato, agli arresti domiciliari. Lunedì la convalida dell'arresto dinanzi al gip Gelsomina Palmieri.