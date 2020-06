Scarcerato da qualche ora, torna nuovamente a Capodimonte Antonio Del Grosso, 58 anni, arrestato per evasione dai domiciliari, ai quali era sottoposto

Aveva lasciato il carcere, c'è tornato dopo qualche ora. Il tempo che la Volante accertasse la sua assenza nell'abitazione in cui si sarebbe dovuto trovare perchè sottoposto ai domiciliari.

Un'evasione costata un nuovo arresto ad Antonio Del Grosso (avvocato Antonio Leone), 58 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che, come riportato in altro servizio, era uscito nella tarda mattinata dalla casa circondariale di contrada Capodimonte, nella quale era rinchiuso da mercoledì per una tentata rapina in un negozio al Corso Garibaldi. Ero ubriaco, non ricordo nulla, aveva detto durante l'udienza di convalida al gip Gelsomina Palmieri, che al termine aveva disposto per lui gli arresti in casa.

Sono durati davvero poco, per lui si sono nuovamente aperte le porte del carcere.