Ovuli eroina in tasca pantaloni: arrestato 50enne sanleuciano Danilo Ciullo, già fermato a febbraio, è stato bloccato dai carabinieri in città

Lo hanno arrestato nuovamente, sempre per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quindici grammi di eroina che Duilio Ciullo, 50 anni, di San Leucio del Sannio, una vecchia conoscenza delle forze dellordine, custodiva in una tasca dei pantaloni.

Lo hanno fermato i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento dopo averne seguito i movimenti da via San Vito fino a via Pacifico, all'incrocio con via Duca d'Aosta. Secondo la ricostruzione dei militari, quando il conducente di un'auto, al quale Ciullo avrebbe ceduto droga, si è accorto della presenza dei carabinieri, è ripartito ad alta velocità.

Bloccato, il 50enne è stato trovato in possesso della 'roba': otto ovuli sistemati in una bustina per fazzolettini di carta. Su disposizione del sostituto procuratore Marilia Capitanio, l'indagato è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.

Un appuntamento nel corso del quale sarà assistito dall'avvocato Giuseppe Nardone, che aveva fatto altrettanto anche a febbario, in occasione di un altro arresto, seguito dal ritorrno in libertà del 50enne, che aveva sostenuto l'uso personale dell'eroina che gli era stata sequestrata, esibendo un certificato di iscrizione al Sert.