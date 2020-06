Ero sotto choc, mi riprendevano. Ma non sono scappato Incidente mortale a Ponte Valentino, così il 47enne arrestato per omicidio stradale aggravato

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando solo alcune dichiarazioni spontanee, R.C. , il 47enne di Pietrelcina arrestato per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza e dalla fuga. Questa mattina, assistito dall'avvocato Fabio Russo, è comparso dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, sostenendo di non essere scappato dal teatro dell'incidente costato la vita, giovedì, al 72enne di Paduli.

Ero a 100 metri, sotto choc, e stavo parlando al telefono con mia madre quando i carabinieri mi hanno fermato, ha affermato. Aggiungendo di essersi allontanato perchè più persone lo stavano riprendendo con il telefonino. Il dramma si era verificato a contrada Ponte Valentino, tre le auto coinvolte, altrettanti i feriti, tra i quali l'indagato. Mercoledì l'autopsia del pensionato, che sarà eseguita dal medico legale Emilio D'Oro.