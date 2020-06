Furto nella piscina, un 69enne non più agli arresti Obbligo di dimora per Filomeno Martinelli, fermato a febbraio

Dai domiciliari, ai quali si trovava da febbraio, all'obbligo di dimora a Benevento, con il divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle 20.30 alle 7. E' la misura disposta dal gip Vincenzo Landolfi per Filomeno Martinelli (avvocato Nazzareno Fiorenza), 69 anni, che i carabinieri avevano fermato per un furto nella piscina di Capodimonte, dalla quale erano stati portati via un computer, 83 euro e prodotti alimentari da un distributore di merendine e bevande.