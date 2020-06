Auto sospetta a Buonalbergo, i residenti chiamano il 112 Carabinieri sequestrano arnesi utili per lo scasso: denuncia e proposta di foglio di via

Un'auto mai vista prima in paese con due persone a bordo che ha catturato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente allertato i carabinieri. è accaduto ieri sera a Buonalbergo dove i militari hanno fermato due giovani, uno di Ariano, già noto alle forze dei polizia, l'altro di Orsara, in provincia di Foggia. Per entrambi è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di arnesi da scasso oltre ad essere segnalati per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel comune di Buonalbergo.

Avevano parcheggiato la loro auto in piazza Garibaldi e quando sono tornati per riprenderla hanno trovato i carabinieri della Stazione ad attenderli. Trasferiti in caserma, i militari hanno poi provveduto a perquisire l'auto all'interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati cesoie, un coltello, un forbicione da siepe e un'ascia. Utensili che secondo gli investigatori sarebbero potuti essere utilizzati anche per compiere qualche furto.