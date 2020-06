Indagine Dda, arresti domiciliari revocati ad un 31enne Il 20 maggio il blitz della Dda molisana

Revocati gli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto, lo scorso 20 maggio, F.N., 31 anni, di Benevento, una delle due persone tirate in ballo dall'indagine della Dda di Campobasso, dei carabinieri e della guardia di finanza. Difeso dagli avvocati Antonio Leone e Luca Russo, il 31enne era stato chiamato in causa, al pari di un 37enne, per l'acquisto nel 2018, a Bojano, di 100 grammi di cocaina. Un viaggio che F.N., durante l'interrogatorio, aveva sostenuto di aver fatto per comprare del pellet che avrebbe poi voluto rivendere, affermando di non sapere nulla della droga.

Quello della droga rappresenta uno dei tanti capitoli di un'inchiesta che, come più volte ricordato, era sfociata in venti custodie cautelare in carcere e una decina di divieti di dimora. Nel nel mirino una serie di ipotesi di reato: associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, estorsioni, anche con l’aggravante del metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e porto abusivo di armi.