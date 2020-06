Gestione di rifiuti non autorizzata: sequestro e denuncia L'intervento dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio all'interno di un'azienda di Limatola

Circa 200 metri cubi di rifiuti pericolosi, ovvero contenitori in plastica di cui diversi non integri e ricolmi di liquidi misti, bidoni in ferro di varie dimensioni arrugginiti contenenti sostanze sia solide, probabilmente scarti di vernice, che liquide e numerosi fusti in ferro da 200 litri sono stati sequestrati ieri all'interno di un'azienda di Limatola dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio e delle Stazioni di Dugenta e sant'Agata de' Goti. I controlli sono scattati all'interno di un'industria ed hanno riguardato un'area di 1.700 metri quadrati dove erano stoccati i rifiuti. Contenitori appoggiati su una piazzola di cemento senza grate di raccolta. Al termine dell'operazione l'area è stata sequestrata mentre per il proprietario dell'azienda è scattata la denuncia per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.