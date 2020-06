Auto in fiamme nella notte a Benevento - FOTO Le fiamme hanno avvolto e distrutto una Lancia Y. Danni anche alla facciata di un palazzo

Porrebbe essere di natura dolosa l'incendio che questa notte, a Benevento ha distrutto una Lancia Y lasciata in sosta in via Carlo Labruzzi al quartiere Capodimonte. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti che si sono accorti delle fiamme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, i vigili del fuoco è una pattuglia dei carabinieri.

Il veicolo, parcheggiato nei pressi di un condominio è di proprietà di un 43enne di Benevento. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini delal Polizia. Secondo una prima ipotesi, il rogo è di natura dolosa.

IN AGGIORNAMENTO